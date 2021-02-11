教育
智學公民 第6期

大開眼界：（UNICEF）聯合國兒童基金會

【明報專訊】聯合國兒童基金會（UNICEF）為聯合國轄下專門機構，致力於保護兒童和青少年權益，確保每名兒童不會因為天災人禍而遇上危險，能一直享有生存和學習等權利。

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