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2021年10月18日星期一
智學公民 第6期
工聯助小學裝消毒器 稱可減傳播復全日班
社協調查：三成基層生無法上網 促恢復全日面授
科大首辦體驗日 1200高中生參加
北京環球影城開幕
公民點對點．研究：港人多認同政府不重視娛樂產業
公民點對點：參考答案
知識寶庫：中國世界文化遺產
知識寶庫：答案
大開眼界：（UNICEF）聯合國兒童基金會
圖看議題：中國民族多元
香江畫報：告別英治 香港回歸
新聞解碼：長者機械人
答案
STEAM足迹：視力模糊患近視
STEAM DIY：不破泡泡
偵探M.A.D. 關愛讓座
知識寶庫：中國世界文化遺產
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【明報專訊】新聞撮要
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工聯助小學裝消毒器 稱可減傳播復全日班
社協調查：三成基層生無法上網 促恢復全日面授
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北京環球影城開幕
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