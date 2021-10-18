社協調查：三成基層生無法上網 促恢復全日面授

五成半學童稱成績退步

社協與兒童權利關注會上月以網上問卷訪問401名基層學童，五成半稱學習成績退步，66%稱跟不上學習進度。社協表示，基層學生成績倒退最大原因是學生在家難集中上網課，亦沒人解答難題，學習效能下降令學生學習興趣驟減，進一步不利其學習，令他們陷入惡性循環。

個別學校若七成教職員及學生完成接種新冠疫苗，可向當局申請恢復全日課。由於大多小學生未達12歲打針門檻，小學不可能全校上全日課。社協表示，當局應檢視學生七成接種率的規定是否必要及可行，認為在平衡公共衛生及學生學習需要後，當局應盡快恢復學校全日面授教學、課後功課輔導班等，助學生重回正常校園生活。

另外，職業訓練局獲賽馬會慈善信託基金撥款逾7600萬元推展計劃改善幼稚園數碼能力，助學校添置電子數碼器材、提供技術支援及教師培訓等，冀讓幼稚園善用電子數碼設備，提升學校行政、教學行政及家校溝通工作的成效。首期計劃由去年10月至今年7月為止，共支持260間幼稚園購買電子數碼器材，逾4500名幼稚園教師參與培訓，佔全港逾三成幼師。

第二期校園數碼改善計劃 料300幼園8200幼師受惠

第二期計劃即將開展，料有額外300間幼稚園獲支援，香港專業教育學院（IVE）亦將為業界建立資源共享平台，促進教師專業交流，預料惠及逾8200名幼稚園教師。