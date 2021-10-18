工聯助小學裝消毒器 稱可減傳播復全日班

【明報專訊】教育局要求學校全體師生疫苗接種率達七成才可以申請全日復課，由於小學無法做到，工聯會東九龍辦事處總幹事鄧家彪表示未能復課對基層家庭和學童成長有莫大影響，故與科技公司合作試驗，在課室安裝空氣消毒器，聲稱有助提升空氣質素，冀政府考慮利用科技裝置減低課室傳播風險，讓學校可恢復全日授課。
裝機後懸浮粒子減四成 達室內空氣質素卓越級水平
團隊先在9月14至17日為一學校小六課室安裝空氣質素監測器，記錄原本空氣質素，同月28到30日試行科技公司提供的智慧空氣系統。測試的課室面積約500呎，有25名學童上課。數據顯示，安裝系統後不同大小的懸浮粒子明顯下降，其中10微米的懸浮粒子PM10，平均值由約16.6µg/m3跌至約9.8µg/m3，跌幅達四成，大部分時間處於政府「室內空氣質素指標」的「卓越級」水平，而PM2.5和PM1.0平均值跌幅亦超過三成半。課室內甲醇、二氧化碳和總揮發性有機化合物濃度等都有明顯改善。
參與試驗的智耘科技服務有限公司行政總裁許躍奏解釋，細菌和病毒等能依附懸浮粒子，降低空氣中的懸浮粒子數量等於減低感染肺炎的風險。他續稱，智慧空氣系統可以過濾市面上大部分空氣淨化器不能過濾的PM1.0，系統能夠以兩萬伏特電流，直接電死細菌。在500呎的空間，系統換氣量更能達至每小時8次。
許躍奏稱智慧空氣系統已獲本港專利認可，亦已將系統交由香港中華廠商聯合會認證，而美國和內地的專利正在審批。他表示系統利用5G網絡，即時上載數據到雲端分析並實時控制機器。
每部20多萬元 總開支料60億
不過，連同零件及兩年維修服務，每個智慧空氣系統的費用為20多萬元。香港科技創新促進組創辦人張詩翺補充，類似的科技開支約10萬至20萬，假設每間學校添置30個智慧空氣系統，預計全港的開支約為60億元。鄧家彪建議先在小學使用，並只在指定空間提供消毒裝置，讓學生小息分流在校內午膳，其餘時間可繼續在課室上課，預期能將成本降至6億。