工聯助小學裝消毒器 稱可減傳播復全日班

裝機後懸浮粒子減四成 達室內空氣質素卓越級水平

團隊先在9月14至17日為一學校小六課室安裝空氣質素監測器，記錄原本空氣質素，同月28到30日試行科技公司提供的智慧空氣系統。測試的課室面積約500呎，有25名學童上課。數據顯示，安裝系統後不同大小的懸浮粒子明顯下降，其中10微米的懸浮粒子PM10，平均值由約16.6µg/m3跌至約9.8µg/m3，跌幅達四成，大部分時間處於政府「室內空氣質素指標」的「卓越級」水平，而PM2.5和PM1.0平均值跌幅亦超過三成半。課室內甲醇、二氧化碳和總揮發性有機化合物濃度等都有明顯改善。

參與試驗的智耘科技服務有限公司行政總裁許躍奏解釋，細菌和病毒等能依附懸浮粒子，降低空氣中的懸浮粒子數量等於減低感染肺炎的風險。他續稱，智慧空氣系統可以過濾市面上大部分空氣淨化器不能過濾的PM1.0，系統能夠以兩萬伏特電流，直接電死細菌。在500呎的空間，系統換氣量更能達至每小時8次。

許躍奏稱智慧空氣系統已獲本港專利認可，亦已將系統交由香港中華廠商聯合會認證，而美國和內地的專利正在審批。他表示系統利用5G網絡，即時上載數據到雲端分析並實時控制機器。

每部20多萬元 總開支料60億

不過，連同零件及兩年維修服務，每個智慧空氣系統的費用為20多萬元。香港科技創新促進組創辦人張詩翺補充，類似的科技開支約10萬至20萬，假設每間學校添置30個智慧空氣系統，預計全港的開支約為60億元。鄧家彪建議先在小學使用，並只在指定空間提供消毒裝置，讓學生小息分流在校內午膳，其餘時間可繼續在課室上課，預期能將成本降至6億。