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2021年10月15日星期五
智叻中文Smarties' 第474期
中大政政收生分數跌4分 連減兩年 醫科不變 科技學系升
法律系全球排名 中大跌出首百名「港大城大同挫」
珠江口矽藻18年倍增 科大研究：未必代表水質改善
書與人生：見字識人
書與人生：不知其人 視其字
陋巷日常：K51的日常──富泰←→大欖
閱讀篇章：〈風箏〉——魯迅
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
範文天空：幽默大師非同凡響
經典金句：與之為取
時事中文：超人迪加內地下架
答案
周圍「中」：門釘‧書釘‧眼中釘
答案
成語漫畫：杞人憂天
成語漫畫：杞人憂天
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【明報專訊】■學一學
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中大政政收生分數跌4分 連減兩年 醫科不變 科技學系升
法律系全球排名 中大跌出首百名「港大城大同挫」
珠江口矽藻18年倍增 科大研究：未必代表水質改善
書與人生：見字識人
書與人生：不知其人 視其字
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閱讀篇章：〈風箏〉——魯迅
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卷一實戰：參考答案
範文天空：幽默大師非同凡響
經典金句：與之為取
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經典金句：與之為取
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