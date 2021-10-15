教育
語文同樂 第529期

閱讀篇章：卷一實戰

【明報專訊】(1) 〈風箏〉共有12個段落，如按內容大意分成6個部分，試指出各部分由哪些段落組成（4分），概述第一、二、四及第五部分內容大意，並把答案填寫在附表內。（12分）

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