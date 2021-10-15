珠江口矽藻18年倍增 科大研究：未必代表水質改善

現時香港水域海藻總量約八成均為矽藻及雙鞭毛藻。由於矽藻較常見於污染較輕微的水域，一直被視為對海洋較有利，但雙鞭毛藻則帶毒性、甚至可令魚類死亡或海水缺氧；一般而言，矽藻相對雙鞭毛藻的比例愈高，水質理應愈好。不過，科大研究發現，藻類數量同時受溫度和海水營養成分影響，即使矽藻增加，不一定代表珠江口水域水質改善。

海水「溫度」營養成分同影響

團隊分析2000至2017年包括溫度、海水營養成分及含氧量等數據，建立多個統計模型，發現矽藻增長未必基於水質改善，反而是受到珠江口海水的營養成分出現變化影響，包括人類活動導致海水硝酸鹽含量急劇上升。此外，海水溫度亦為影響因素之一，倘營養成分不變，水溫每上升1至4℃，矽藻與雙鞭毛藻比例最高可升達12%。研究結果已於Global Change Biology刊登。

帶領研究的科大海洋科學系副主任兼講座教授劉紅斌指出，紅潮或藻華（Algae Bloom，即藻類短時間內大量生長）是重大環境議題，統計模型為預測以至預防紅潮或藻華帶來新見解。他表示日後將進一步研究由矽藻所引起的紅潮或藻華對生態造成的影響，以及這些有毒品種的數量及形態。