法律系全球排名 中大跌出首百名「港大城大同挫」

港大排36城大56 清華37

THE法律學科排行榜涵蓋來自39個國家及地區的257間大學。美國史丹福大學連續4年法律全球第一，英國劍橋大學排第二，紐約大學排第三。THE評價亞洲的大學表現持續上升，其中新加坡國立大學排第8，是區內首家躋身頭10名大學。中國內地有3間大學列首100位，最高位是清華大學排第37，而本港的港大、城大連續5年列首100名。

THE讚內地提供清晰就業前景

THE首席知識總監Phil Baty稱，是次排名再度印證北美、歐洲、澳洲的法律學一直領先全球，而近年亞洲地區包括新加坡、香港及中國內地均見進步，尤其中國內地向學生提供更清晰的路徑供學生追求優質教育及就業前景。THE法律學科排名按5個範疇評分，包括學與教環境（32.7%），研究量、收入和聲譽（30.8%），研究影響（25%），國際展望（9%）和知識轉移收入（2.5%）。