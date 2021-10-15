中大政政收生分數跌4分 連減兩年 醫科不變 科技學系升

2021年DSE共約4.3萬名學校考生，較去年少4.3%。中大及理大昨於校網發布今年JUPAS的收生數據，普遍課程收生分數未有明顯下跌（見表）。

理大護理「放射」收生分數微升

吸引不少尖子報讀的中大內外全科醫學士（環球醫學領袖培訓專修），收生分數下四分位數（lower quartile）維持40分（以4核心科+2選修科計算，即「4+2」）；同校藥劑及護理學收生分數與去年相若。中大部分工程學院課程收生分數則上升，例如金融科技學及「人工智能：系統與科技」。理大方面，向來收生分數較高的護理學、放射學、物理治療學，收生分數亦微升。

不過，部分政治及社會相關課程收生分數下跌，例如中大政治與行政學系今年收生分數下四分位數為23分（「4+2」計分），按年跌4分，亦是連續第二年下跌；理大「社會政策及社會創業」文學士課程收生平均分為22分（「4+2」計分），跌2.9分。

中大回覆稱，今年循聯招錄取逾3000名文憑試考生，人數與過去數年相若，整體學術及非學術成績優秀，又稱大學及課程錄取時會綜合考慮申請者的文憑試成績及其他表現，個別課程每年的收生人數或入學分數或會有變動。

學友社：疫情政治氣氛影響

學友社學生輔導顧問吳寶城說，學生人數減少令大學整體收生分數下跌，學生較易入大學，但個別科目收生仍受不同因素影響。他解釋稱疫下醫療學科趨重要，或使部分學生對相關課程感興趣，而疫情令經濟不景，有學生冀入讀可讓其考取專業資格的課程，畢業後工資獲保障。吳又說學生選科會考慮社會氣氛，例如以往入讀政治的學生或盼從政，惟部分人現時或覺得政治空間變小、出路少，影響他們選擇相關課程。

吳寶城建議，JUPAS申請者倘其中學文憑試（DSE）預測分數與心儀課程收生分數相差數分，可嘗試一博報讀，在第三志願則應選擇「穩陣」、考獲分數足以入讀的學科。他又提醒學生工種會轉變，不宜只按某職業現時薪金、工作機會等考慮入讀相關學科。