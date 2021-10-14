考評局評錯卷 考生覆核始揭發

內頁填錯題號試後已報告 整條未改

補習導師K. W. Ho昨於Instagram稱，涉事考生沒選答第一題，而答了第四題，但不知原因而獲分配了批改第一題的評卷員，評卷員未見考生有答第一題，整題0分。

歷史科考試分兩卷，今次涉及的卷一，考生需4題揀3題。考生需於答題簿封面、內頁填寫答題編號，考評局會按封面及內頁的資料批改。考評局回覆本報稱，不評論個別考生個案，但舉例局方在考生申請成績覆核時得悉考生寫錯題號，便會按一貫做法先為其評閱有關題目，並循第一次放榜前的工序為其評級；在評閱誤寫題號的答卷後，如考生的科目總分達到更高等級的臨界分數，其科目等級便可獲提升。

有題扣分 受惠「覆核不降級」5變5**

K. W. Ho亦質疑覆核試卷的考生最終憑總分162獲取5**，而據其所知，有考生總分166僅取得第5級，認為做法不公平。

據了解，涉事考生並非憑總分162獲取5**，而是更高的分數。涉事考生覆核試卷後，有原先沒批改的題目獲分數，同時有題目被扣分，不過基於「成績覆核不設降級機制」原則，即使試卷覆核後被扣分的題目，不會納入計算新分數。