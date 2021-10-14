稱「僭用」校名背景不明 校方去年曾發聲明 指「關注組」招學生 黃笏南中學求警介入

學生被捕跟進調查揭發 促家長警惕

東華三院昨回覆本報查詢時，證實黃笏南中學早前向警方求助，該屬校跟進了解學生被捕事件時，懷疑有「僭用」學校名稱的不明背景「關注組」，試圖透過社交平台聯繫該校學生；校方評估事態風險後，發通告促請家長提高警惕，以確保子女免受不良影響而誤墮法網。

東華三院黃笏南中學校長李靖邦上周四（7日）以「家校合作、守護學生」為題去信家長，稱學校日前有學生涉嫌參與一非法組織街站活動被捕，東華三院及校方高度重視事件，並即時徹查，確保該組織沒在校內滲透。

李靖邦稱，事發後校方啟動危機管理機制，着令教職員提高警惕，並聯繫家教會及校友會，以通報事件，「防範有殘餘不良影響存在」，結果發現一個與學校毫無關聯的本土關注組Instagram，而校方早在一年前已就該組織發聲明；校方隨即知會警方高層，要求介入處理。本報昨於Instagram以「東華三院黃笏南中學本土關注組」搜尋，未有資料。他續稱，學校絕對不容許、亦不容忍學生參與任何違法活動，並積極與家長保持緊密聯繫，「制訂糾正教育的方案，合力糾正學生錯誤思想，共同堵截學生的不良影響」。

教育局今年2月向學校發出《國家安全：學校具體措施》指引，稱若有人或外間組織利用學校名義成立組織，誤導別人以為與校方有關，並發表言論、宣示政治立場等，學校必須勸止，並明確地公開釐清學校跟該些組織無關，又提供「學校聲明」樣本予學校參考。

中學校長：關注組或滲透外人校友

創知中學校長黃晶榕稱，反修例事件後不少學校都「被關注」，不少校長都對以校名冠名的關注組有所懷疑，認為當中滲透外人或校友，「關注組一詞是中性，關注學校本質上沒有問題，但若有煽動行為，有惡意擾亂學校秩序，就要跟進」。

他認為學校進行風險管理後，可按需要向警方求助以追究責任，亦可刊登聲明。他又說，學校亦應從教育角度出發，在早會、課堂與學生多溝通，長遠而言希望學生明白資訊素養的重要，學懂辨別網上資訊真偽。