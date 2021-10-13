教育
語文同樂 第528期

文言滿fun：宋代文人的另一面

【明報專訊】宋代有許多出色文學作品，但當中不少皆是詞人表達官職被貶、鬱鬱不得志之情。大家埋怨文人發牢騷、害自己要學習多篇古文的同時，有否想過宋代文人也有風趣的一面嗎？

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