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2021年10月13日星期三
語文同樂 第528期
教局批業界曲解小班教學原意 稱不應視為學童減少對策 津小議會：失望
5人膺科大榮譽院士 包括衝擊動力學泰斗余同希
中大何旭華研「李理論」 獲美數學學會獎項
生活關鍵詞：打卡
生活關鍵詞：古人如何打卡
時事中文：《超人迪加》內地下架
文言滿fun：宋代文人的另一面
What's News? 9月 新學年，新氣象
字煮文化：今晚食宵夜
微故事：教授
文字發酵：四字解碼
參考答案
Talk of the town：Chinese mitten crabs made in Hong Kong
Talk of the town：Local ''big sluice crabs''
Answers, Talk of the town
Comic：Marie Curie and the secret university
Celebrity：Gordon Ramsay
Answers, Celebrity
文言滿fun：宋代文人的另一面
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【明報專訊】宋代有許多出色文學作品，但當中不少皆是詞人表達官職被貶、鬱鬱不得志之情。大家埋怨文人發牢騷、害自己要學習多篇古文的同時，有否想過宋代文人也有風趣的一面嗎？
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教局批業界曲解小班教學原意 稱不應視為學童減少對策 津小議會：失望
5人膺科大榮譽院士 包括衝擊動力學泰斗余同希
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