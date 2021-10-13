5人膺科大榮譽院士 包括衝擊動力學泰斗余同希

小至安全帽大至核電 余皆有貢獻

余同希投身研究40載，對工程塑性力學、衝擊動力學的發展作重大貢獻，他參與的研究影響深遠，小如工地安全帽，大至交通安全、太空探索與核能發電，皆可見其身影。余同希服務科大四分之一個世紀，2007年科大在廣州南沙成立霍英東研究院，余同希受命擔任創院院長，在內地由零開始，建立一所融合內地與香港制度的新型研究學院。他2010年榮休，之後曾出任校長資深顧問等不同職位。

曾向科大捐1.5億

邵氏陳偉文同獲榮譽院士

邵氏基金會主席陳偉文亦獲頒授榮譽大學院士，其掌舵的邵氏集團早前捐款1.5億元予科大興建多用途的逸夫演藝中心，此項目對其意義尤深，因他深信創意思維乃解難能力的基礎，而文化藝術滋養可啟迪修讀科學的學生。

其餘獲榮譽大學院士的包括葉氏家族慈善基金有限公司主席馮葉儀皓，恒地租務部高級總經理、恒地創辦人李兆基長女李佩雯，信和集團副主席黃永光。