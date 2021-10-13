教局批業界曲解小班教學原意 稱不應視為學童減少對策 津小議會：失望

當局自2009/10學年起讓公營學校實施小班教學，至今約八成官津學校推行小班教學，分佈不同地區。小班每班標準班額為25人，較實施普通班的學校少5人。

教育局副秘書長杜潔麗昨在網上「局中人語」稱，小班為教學策略，帶動學習多樣化及效能，目的為優化學與教。她稱業界有人將小班教學與減少每班人數掛鈎，或視之為「處理學童人口下降的一項對策」，批評做法曲解推行小班的原意、有違初衷，非專業考量，更有違善用公共資源的基本原則。

稱條件許可下盡快落實

杜潔麗稱，作小班教學的長遠規劃時「實在不能草率」，不能因學童人口下降便輕言全面實施。她解釋，考慮之一是要確保校網有足夠學位應付需求，倘在需求殷切的個別學校推行小班，或需開辦額外班級；而根據當局最新推算，未來幾年有校網不夠空置課室，不符條件推行小班教學。

本學年及下學年分別有11間學校轉為小班教學。杜潔麗稱會繼續檢視個別校網學位供求、網內有否足夠空置課室、所涉額外資源，並會繼續與未推小班的公營小學及其辦學團體保持聯絡，「期望條件許可下盡快落實小班教學」。至於調低25人班額，她說有關建議缺乏學與教理據支持。

議會稱已支持多年 為提升教學

胡艷芬對教育局說法表示失望，形容當局不信任他們。她說學界無論經歷學齡人口升跌，多年來支持全面落實小班教學，同樣為提升教學質素，「沒有人口問題的時候已要求，凡推事情都要契機，現時毋須擔心跨境生多的校網難實施小班，所以近日才多聽到聲音支持小班」。

議會：同區有校縮班有校大班「奇怪」

胡續說，9月教育局到學校「數人頭」後，部分區的學校面臨縮班，「但同區有學校仍行『大班』教學，甚至擴班，這是奇怪現象」。她稱知道有校長即使明白區內學生人數下跌，但仍很被動，或因辦學團體或校董會不會自願加入小班行列。她建議教育局盡快與學界會面，理解小學困境，亦應與辦學團體商討，做好未來幾年的規劃。