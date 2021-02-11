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2021年10月12日星期二
星笈中文 第039期
北區黃大仙七成幼園收生跌 教聯會倡放寬加費門檻 教局：保持緊密聯絡
學童跌幅料超估算 教局殺官校「為辦學團體樹榜樣」
嶺大伙廣東工業大學建創新創業中心
教聯促下學年小學中層加位 教育局：再審視
考生專訪：SEN無礙奪星
考生專訪：木笛組合 同SEN同氣
文言遷移：語言實驗結果報告之二：歐陽修如何在〈醉翁亭記〉造出兩個自己？
實用寫作：投訴信——需具說服力
考生專訪：SEN無礙奪星
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【明報專訊】他，在幼年時被發現患有亞氏保加症和專注力不足，
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北區黃大仙七成幼園收生跌 教聯會倡放寬加費門檻 教局：保持緊密聯絡
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