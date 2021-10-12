北區黃大仙七成幼園收生跌 教聯會倡放寬加費門檻 教局：保持緊密聯絡

教育局昨回覆本報查詢稱，2021至2026年的年中推算數字，在港居住的3歲適合入讀幼稚園人口，料由今年52,500人跌至2026年推算的49,600人，跌幅約5.5%；昨日發布的「幼稚園概覽」，則反映截至2020年10月的各級實際學生人數。

根據本報統計3個地區政府資助幼稚園，大部分幼稚園收生減。北區71.4%（30間）幼稚園K1收生較K2人數少，黃大仙72.1%（43間）幼稚園錄跌幅；葵青區60.3%（35間）錄跌幅。

通關無期 有北區校剩一成跨境生

北區基督教香港信義會祥華幼稚園校長黃佩蓮回覆本報稱，該校「全盛時期」一半學生為跨境學生，現僅餘約一成，但礙於未恢復通關，幼稚園會錄製短片讓學生在內地收看；為節省資源，該校由過往透過中介聘請合約外籍教師改為直接聘請全職教師，強調目前營運無問題。

政府資助按人頭 或影響教師人手

大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹稱，兩區幼稚園收生均跌，主要受出生率下降及未通關影響。她解釋，香港出生但居內地的跨境生、單非學童，不少入讀北區及大埔校，但疫下未正常通關，未如常回港上學，「部分家長要求保留香港的學位，但校方坦言難無了期保留」。郭楚翹又稱，幼稚園對收生人數少感憂慮，因學校的政府資助按學生人數計算，或會影響教師人手。她又稱，不排除幼稚園有潛在停辦危機，若辦學團體認為收生不理想而影響運作，或考慮結束屬校。

葵青區荃灣商會朱昌幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲稱，「區區都有危機，難道（教育局）將我們跟中小學一視同仁，推我們去縮班、殺校？」建議當局以短中長期措施幫助幼稚園，包括放寬全日班加學費門檻，讓幼稚園「自救」。

教育局稱，幼稚園均屬私營，學位供求一直由市場主導，會繼續與幼稚園業界保持緊密聯絡。

此外，幼稚園概覽亦載列各校收取的報名費及註冊費，其中計劃內的幼稚園，全日制班級註冊費上限為1570元。41所和13所非政府資助的幼稚園，分別獲准收取超越上限的報名費和註冊費，高達2800元及34,800元。