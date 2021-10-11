教育
常識學堂 第220期

新聞解碼：太空旅行團

【明報專訊】「太空戰士，一飛冲天！」現在我們毋須成為太空人亦能飛往宇宙。隨着首架搭載平民的太空船順利回航，顯示太空旅遊技術日漸成熟，最快明年太空旅行團便可正式啟程。

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