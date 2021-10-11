疫下半日制 家長負起照顧重擔

社工：非人人懂教 加劇矛盾

吳健文稱，疫下家長照顧子女和生活壓力增加，後者涉及疫情影響工作收入而焦慮；而照顧壓力則是子女在校時間減少，下午實體課、功課輔導班取消，家長如充當補習老師角色，「家長背起下午教子女功課的責任，卻非人人懂教，因而加劇矛盾」。他稱，當家長有期望落差，如見到子女未有專心做功課、懶散，便易小事觸發情緒，責罵、人身攻擊，甚至體罰。

母後悔體罰感心痛 事後向子女解釋

吳健文說，過去有母親體罰子女後感後悔，社工鼓勵她向子女解釋事件，坦白承認沒有好好控制情緒，免彼此心中留刺。他又稱，其所屬的服務處舉辦專為媽媽而設的工作坊，希望為她們紓壓；亦為SEN學童開辦功課輔導班等服務，直接幫助學童及減輕家長壓力。