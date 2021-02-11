首8月780宗虐兒飈七成 疫下壓力爆煲體罰泄憤 專家籲父母照顧情緒

身體傷害個案 75%父母施虐

警方指，在有關身體傷害的虐兒案，約84%屬「對所看管兒童或青少年虐待或忽略」案件，共338宗，而超過七成半施虐者是父母。馮浩堅說，曾處理一宗涉及8歲兒童的案件，該小孩「扭計」不願睡覺，父親遂向其動粗掌摑數下，其後小孩就讀的學校察覺事件並報警。兒童母親錄口供時向警方形容，丈夫「一直是『好好先生』、好惜個仔」，但當時面對失業壓力，忍不住以掌摑來管教孩子。

小孩扭計 失業父掌摑

母：一直好好先生 好惜個仔

刑事支援科警司胡妙儀說，父母未必存心傷害子女，但往往因無法控制自己情緒，以錯誤或暴力方式管教孩子，令兒童身心受創，亦破壞親子關係。警察臨牀心理學家馮浩堅稱，家庭成員會互相影響，家長的壓力亦會轉嫁到子女身上，他提醒家長為保護兒童，應多照顧個人情緒，如遇管教困難，應尋求幫助。

法改會上月建議立法，加入「沒有保護罪」，教師、社工等有責任照顧者要採取合理步驟，保護16歲以下兒童免受傷害；《2021年施政報告》指正擬訂立法建議，目標交由下屆立法會審理。胡妙儀說，今年首半年警方接報的虐兒案，54%由學校、社工、醫院等轉介，按年多約10個百分點，反映不同持份者提高對虐兒案警惕。她說按現時機制，學校遇懷疑虐兒案可直接聯絡警方學校聯絡主任，由警方判斷涉刑事成分與否。

恢復回校 非禮案返疫前數字

至於涉性侵犯的虐兒案，今年首8個月共377宗，按年升近七成；當中猥褻侵犯案（即非禮）佔61%，有231宗，超過三成在公眾地方發生。胡妙儀說，疫情放緩，兒童及青少年陸續回校上課，增加外出機會，令相關案件宗數回復到疫情前2019年的水平。她提醒兒童及青少年外出時保持警惕，倘遭遇非禮要告知信任的人。

網上交友增 女童被誘性交

同期警方亦錄得91宗非法性交案，其中三成受害人透過網絡遊戲、交友軟件等網上平台認識侵犯者。胡稱，有案件涉一名13歲女童在網上遊戲認識一名21歲男子，兩人很快發展成「情侶」關係，數日後女童離家出走。警方接獲其母報案後發現，女童一直暫居於該男子家中，其間兩人有性行為。胡說疫情期間兒童及青少年依賴網上平台結識朋友，提醒他們勿與素未謀面的網友單獨會面。