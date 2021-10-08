教育
語文同樂 第527期

名家書簡：邀好友遊山村

【明報專訊】〈山中與裴秀才迪書〉是唐朝詩人王維隱居山中時寫的一封書信。作者通過對當下冬景的描繪、昔日與裴迪一起尋幽訪勝的憶述、未來美好春光的想像，吸引並邀約好友同遊山村。

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