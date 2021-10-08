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2021年10月8日星期五
語文同樂 第527期
中小入學交表電子化 校長讚省時 2023年推 津小議會：助騰時間做價值教育
拍片「孫權嫁妹」對比古今婚制 小學生「中史KOL賽」奪冠
港大擬建新大樓 居民不滿毁綠化帶
名家學堂：心停了 詩留下
名家學堂：癡情復多情 女人是創作動力
名家學堂：便引詩情到碧霄
浮城絮語：忠於原著的難得嘗試？ 沉悶乏味的夢囈預言？——《沙丘瀚戰》
名家書簡：邀好友遊山村
字旅行間：導．遊人（一）
潮看文史：民（man4） 信（seon3）
時事中文：平民太空團順利回航
周圍「中」：公說公有理 婆說婆有理
答案
講故事：對付蚊子大作戰
名家學堂：心停了 詩留下
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【明報專訊】2021年，走過大半年，文壇再有詩人隕落。
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中小入學交表電子化 校長讚省時 2023年推 津小議會：助騰時間做價值教育
拍片「孫權嫁妹」對比古今婚制 小學生「中史KOL賽」奪冠
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