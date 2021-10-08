港大擬建新大樓 居民不滿毁綠化帶

港大擬於沙宣道3號、「心光盲人院暨學校」旁邊一段綠化斜坡，興建一座新教學大樓，用地面積約17,400平方米，將提供科研設施、實驗室、演講廳、辦公室等；今次項目涉及的前期費用達5600萬元，另外港大醫學院長梁卓偉早前向傳媒稱，參考其他大型工程，整個項目造價或達幾十億元。

食衞局經徵詢港大及相關部門後昨回覆立法會稱，本港一直缺乏足夠醫療專業人員，政府自2019年起的3年期內每年增加57個教資會資助的醫療相關課程學士學額，包括30個醫科、20個護理科、7個牙醫，認同港大有需要擴建醫學院。

城規會收2670份公衆意見 逾半支持擴建

文件又指出，附近私人住宅居民對擴建工程有強烈反響和不滿，提出多項質疑，包括港大有否就選址做可行研究、有否研究重用閒置設施而非破壞綠化帶，以及實驗室安全。食衛局稱，已收到港大可行研究報告，城規會亦接獲約2670份公眾意見，逾半表示支持，包括團結香港基金、醫管局、逾35個病人組織。

當局又稱，為減少對生態影響，港大會盡可能移植受影響樹木，而具保育價值的樹木亦將圍起以保護；以及利用沙包或屏障，將工程範圍與河溪隔開，稱對野生動物和鳥類、水道影響不大。