拍片「孫權嫁妹」對比古今婚制 小學生「中史KOL賽」奪冠

浸信會沙田圍呂明才小學4名高小學生，今年參加教育局及電子學習教育協會合辦的比賽，以5分鐘講述三國時代孫權將妹妹嫁給劉備以顧全大局，又在片中扮演古代人和現代人，介紹三書六禮等傳統婚俗，引伸出古今婚姻文化不同。

對白涉古文 學生稱難背

飾演孫權之妹的小六生陳煦淳說，對白涉及不少古文，拍攝前花不少時間背台詞，「特別是提及《禮記．昏義》載的一段，『昏禮者，將合二姓之好』，很難背，到拍攝時腦海一片空白」。飾演現代人的小五生廖欣桐稱從中了解到古今婚姻制度差異大，「以前竟然會嫁給不認識的人」；而設計主題的小六生呂卓瀅解釋取材原因，「在看書時學到父母之命、媒妁之言，覺得婚嫁有很多有趣冷知識可研究」。

徐煒森欣賞學生取材有趣，「這是香港人要識的題目，（結婚）過大禮或用上三書當中的迎書」。他說該校課外讀物包括《三國演義》，盼學生從看書、拍片等生動方式學歷史，「如果單看歷史的話，很多東西都硬梆梆，學生興趣不大」。

副校長張雪芬說，學校各級設有不同中華元素活動，小二學生會圍在桌子吃飯學用筷子，小四教古代人服飾，學校多年來舉辦「中秋穿華服」活動。被問到是否加緊配合教育局鼓勵推廣中華文化，她稱學校早已行得前，「培養學生喜愛中華文化的態度和素養，不是一時三刻」。她強調，教師準備教學資料時都基於史實，「歷史就是讓我們借古認識背後事情，避免重蹈覆轍，這就是學習歷史的精神」。