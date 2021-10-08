中小入學交表電子化 校長讚省時 2023年推 津小議會：助騰時間做價值教育

家長為子女申請入讀官津小一或中一，需直接前往心儀學校交表。日後家長毋須親身交表，前日發表的《施政報告》稱，為提升服務效率和方便市民，將推廣更廣泛應用資訊科技，2023年起分階段將小一及中一入學申請全面電子化，包括提交申請及公布派位結果。

推24小時機器人供查詢

《施政報告》又提出，教育局會進一步提升學生資助服務網上平台功能，鼓勵於網上提交申請及證明文件；亦將會推出24小時聊天機器人服務協助查詢，以及支援通過流動平台和使用手提設備家訪和面談。

津貼小學議會主席胡艷芬稱，2500元學生津貼申請程序上，學校要派人取實體表、分發學生、收回及交至教育局，不論教師及職員都花行政時間，稱電子化可簡化程序，而教師可集中做科技無可取代的事，如做價值觀教育。

香港中文中學聯會主席梁冠芬亦認同，處理學生津貼事宜上，學校為學生檢查是否填寫資料等，花很多人力及時間，如推動電子化，減省學校好多功夫，絕對是好事。

料後補生可更快知結果 免拖數月

至於升中收生程序，梁冠芬稱，校方處理中一收生程序仍須與教育局紙本交流，若整個程序電子化，會更暢順及方便。他解釋，現時學校於7月放榜前的3月通知「自行分配學位」階段獲取錄的正取生，但若有正取生流失，學校及家長均不知獲取錄的後補生資料，被取錄的學生白白等多數個月，待7月放榜才知，電子化系統後相信可更快獲知結果，減少數個月折騰。