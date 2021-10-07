教育
常識天下 第224期

每周一圖：小白鷺長嘴刺啄獵物

【明報專訊】大家好，我是小白鷺！喜歡住在香港的濕地，例如后海灣泥灘、魚塘、河溪等有水覆蓋的環境。我天生嘴長、頸長、腳又長，讓我能夠在有水的地方棲息，並以捕捉魚類為主食。筆直粗壯的嘴，讓我易於刺啄獵物。

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