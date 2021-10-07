教育
通通識 第727期

時事議題：香港食安監管

【明報專訊】本港有95%食品由境外進口，食物安全中心負責監督食物的進口管制和出口驗證、監督及調查食物相關事故等，期望透過政府、食物業界和消費者合作，以確保食物安全及適宜食用。

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