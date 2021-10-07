毅進課程檢討 消息：或增「職訓內容」改名

根據《施政報告》，政府將檢討毅進文憑課程，以繼續為中六離校生和成年學員提供另一學習途徑。政府消息人士表示，政府在2012年批出10億元以資助毅進文憑課程，預料撥款只可以支撐至2022/23學年，當局明年將完成檢討毅進課程。

消息指考慮到新高中四大核心科目改革，各科釋出課時，故需思考課時將撥入學術或職業導向課程，而修讀毅進的學生未必發展學術，日後毅進或較多職訓內容，「毅進」名稱亦可能會改，惟未有定案。

配合高中核心科改革

削必修科學時

所有院校的毅進學員須修讀中文、英文、數學、通識教育、人際傳意技巧5個必修科，以及3個以實用為主的選修科；學員可以1年全日制或一般兩年兼讀制完成課程，毅進文憑資歷相當於DSE五科（包括中國語文和英國語文科）第2級，亦可銜接相關的副學士或高級文憑課程。

現有7間院校開辦毅進課程，明愛社區書院回覆本報稱，現有1000名毅進學員；學員修畢後可透過「直通車升學計劃」，獲明愛專上學院及明愛白英奇專業學校有條件取錄。香港專業進修學校校長陳卓禧稱，毅進課程培育無數人才，該校為滿足學生需求，現提供30個選修群組，建議政府增加對學生和院校的支援。

（2021年施政報告）