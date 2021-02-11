《報告》強調「國民身分教育從小做起」 幼師薪級表無影 缺措施應對學童人口跌 教聯稱遺憾

林鄭宣讀時提及少數學生被激化

林太昨日宣讀《2021年施政報告》時提及，少數學生被誤導和激化參加違法行為，參與組織極端的政治活動，更須關心下一代的國家觀念、價值觀和公民責任心。《施政報告》提及加強相關教育，新措施包括下學年起公營學校新聘教師須通過《基本法》測試。現行措施則有檢視學校就落實國安教育提交的報告及計劃（見表）。

黃錦良倡教師人數凍結3年

教聯會主席黃錦良稱，林太任內對教育資源投放逾135億元，不少已見成效，就她任內最後一份《施政報告》，預期之內無太多驚喜。他又稱，欣賞教育局大力推動師生愛國教育，逐漸完善以往愛國教育的缺失，撥亂反正，「做番應做的事」，建議進一步成立愛國教育支援中心，提供教材、教學成果分享。

就迫在眉睫的人口下降問題，今次《施政報告》未提任何舉措。黃錦良稱對此感失望，指學生人口下跌是客觀事實，認為政府有責任保教師穩定及教育質素，希望未來有政策幫助受疫情及移民影響、面對縮班壓力的學校，建議政府凍結未來3年全港教師人數。

「教育專業聯盟」召集人招祥麒亦認為局方需正視問題，助中小幼渡過危機，整體而言他對《施政報告》教育部分滿意，指政府抗疫情開支增，早料教育界不會獲「派糖」、新資源投入，欣賞政府於資源不增下，仍改善過去施政，如強化政府自身角色，在落實國安法學校行政上，領導及監管方針清晰，同時與教育界有商有量。

政府消息人士昨稱，會繼續推小班教學，就個別地區及學校仍未推小班，主要是考慮地區情况不同，憂慮在人口多的地區推行小班反致學位不足。該消息人士未有提及「數人頭」（點算學生人數）後有多少學校處於「殺校邊緣」，指辦學團體亦須思考屬校的長遠發展，另亦鼓勵現有較舊的幼稚園遷往新屋邨辦學，而非再開辦新幼稚園。

2018年《施政報告》提出增設小學中層管理人手、小學校長和副校長增薪，承諾至今未兌現。黃錦良稱，明白政府想做，可惜本屆立法會議員未達一致共識贊成，對此感遺憾，有信心在立法會換屆之後可通過撥款，下年9月新學年落實。至於同樣落空的幼師薪級表，黃錦良稱，教聯會過去爭取幼師薪級表多年，至今未放棄，惟理解疫下政府財政資源不足，望日後在財政穩健時推行。

稱對公民課寄厚望

林鄭：願親自為老師上一課

林太昨花相當篇幅總結正在推行的教育政策，又稱她和教育界不少前輩都對初中必修中史，以及本學年取代通識教育的公民與社會發展科寄予厚望。她說曾就公民科觀課，認為是個很好的開始，已向教育局長提議由她現身說法，「為有興趣的老師親自上一堂課」。

（2021年施政報告）