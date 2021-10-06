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2021年10月6日星期三
語文同樂 第526期
設運動員分享會 望學生參與體能活動 教局推「躍動校園」體育計劃
城大調查：長者疫下社交孤立風險增
大人ing：明星/學生
大人ing：台上炎明熹 台下王佳恩 做好眼前 再想將來
人物例子庫：當你見到天上星星\可有想起我——《明星》歌詞
古文化談：古代鬥一番
視聽之娛：耆兵玩轉荷李活
文字定格：母親大人潛規則
投稿園地：買魚記
文字發酵：時間迷宮
參考答案
Talk of the town：E-cigarette
Talk of the town：How e-cigarettes affect our body?
Answers, Talk of the town
Dig deeper：Bonham Road Government Primary School
Answers, Dig deeper
Game
Answers, Game
參考答案
【明報專訊】光陰似箭 → 日月如梭 → 一刻千金 → 歲月蹉跎 → 時移世易 → 時光荏苒 → 明日黃花 →
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設運動員分享會 望學生參與體能活動 教局推「躍動校園」體育計劃
城大調查：長者疫下社交孤立風險增
大人ing：明星/學生
大人ing：台上炎明熹 台下王佳恩 做好眼前 再想將來
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Talk of the town：E-cigarette
Talk of the town：How e-cigarettes affect our body?
Answers, Talk of the town
Dig deeper：Bonham Road Government Primary School
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Game
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古文化談：古代鬥一番
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投稿園地：買魚記
文字發酵：時間迷宮
Talk of the town：E-cigarette
Talk of the town：How e-cigarettes affect our body?
Answers, Talk of the town
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