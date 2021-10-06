教育
語文同樂 第526期

文字定格：母親大人潛規則

【明報專訊】周末早上，母親把滾燙的檸檬水遞給我，瞥見蒸氣騰升，我輕皺眉頭，喊了一聲︰「媽，水太熱的話，維他命會跑掉的。」母親邊走邊嘟囔，大抵又在說着熱飲的種種好處。

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