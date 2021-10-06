教育
語文同樂 第526期

古文化談：古代鬥一番

【明報專訊】林作和鍾培生2021年2月在網上隔空罵戰，事件愈演愈烈，終在9月上演「林鍾大戰」。人與人相處少不免有摩擦，林鍾二人選擇在擂台上打拳泯恩仇，古人又會以什麼方式來鬥一番？

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