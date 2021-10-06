城大調查：長者疫下社交孤立風險增

增患抑鬱及認知障礙風險

城大管理科學講座教授陳友華領導團隊，3月電話訪問了341名何文田區的長者。調查發現，受訪者在「長者支援網絡量表（Lubben Social Network Scale, LSNS-6）」的平均分僅得9.6分，較疫情前2018年的13.6分為低，更低於12分的警戒線，有社交孤立的風險。團隊解釋，社交孤立的長者患抑鬱症及認知障礙的風險增加，醫療服務的使用率及入院風險亦會提高，對長者自身和社會都造成不良影響。

疫情下長者減少外出，唯有靠智能電話及視像通話溝通，不過，調查發現部分長者未掌握操作，80歲或以下長者七成使用智能電話，80歲以上長者僅28%使用。智能電話未完全於長者群普及，其中影響包括未能在疫情下接受「遠程醫療」。調查顯示，八成受訪者傾向面對面診症，只有兩成受訪者有信心使用視像通訊向醫護人員遙距問診。

籲推上門護理 助用遠程醫療

團隊提出，通過上門家居護理服務，了解長者的需要及建議合適的服務，以緩解長者社交孤立的問題，並幫助長者使用遠程醫療。城大商學院獲中國銀行（香港）捐助，推行「頤年在家：家居護理新模式」計劃，由社工和護士組成護理團隊，評估長者的身心健康，提供個人化的上門家居護理服務。