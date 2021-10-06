設運動員分享會 望學生參與體能活動 教局推「躍動校園」體育計劃

世衛組織建議，5至17歲兒童及青少年應每周平均每日累積至少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動，教育局2017年將有關建議納入體育課程發展方向。為助學生建立健康生活方式，局方昨天啟動「躍動校園 活力人生」計劃。局長楊潤雄在啟動禮致辭稱，過去一個學年學生或因疫情而少做運動或到戶外，卻多花時間在網絡遊戲，或影響身心健康，故局方推動計劃，鼓勵學生從小恆常參與體能活動。

局方在計劃網頁提供多個學生活動例子，包括精英運動員分享會，冀學生透過運動員的故事，建立堅毅、勇於接受挑戰等價值觀和態度，啟發他們追求夢想，發揮潛能（見表）。計劃亦提供教學資源予教師，例如介紹武術與中華文化的簡報，內容包括港隊前代表的訓練經歷等。

教體育出身的資助小學校長會名譽主席張勇邦說，以往全日制上學時，在午膳後小休時段及課後，學生有機會參與體能活動，惟現時學校半日面授，學校唯有將活動集中在周六上午舉行。他以其校為例，周六舉行多個體育活動班，單是足球已開兩班，不過受場地及時間所限，部分報名人數不足的運動興趣班或不能成事，令報名學生無法參加。

資小校長會：望准學生下午回校活動

張勇邦說，疫情現時穩定，認為當局可考慮放寬半日面授限制，例如學生在半日課後，由家長安排子女午膳，再准許他們回校參與小組活動。張勇邦又建議家長多抽時間陪伴子女外出或到戶外運動，免兒童長時間「屈喺屋企」。