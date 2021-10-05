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2021年10月5日星期二
星笈中文 第038期
華英遭剔出重建名單 教局：一直保持溝通 適時重上立會
浸大允「學士攤開10年讀」 助陳浩源無憂揮拍
反修例催生 幼兒教育工作者工會解散
星級作文：禁區 一題兩寫
星級作文：他人之秘莫探 禁區勿亂闖
星級作文：從有形到無形 破除隔膜藩籬
文言遷移：語言實驗結果報告之一：歐陽修如何在〈醉翁亭記〉造出兩個自己？
備戰文憑：自製九宮格筆記︰拆解《曹劌論戰》
星級作文：從有形到無形 破除隔膜藩籬
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【明報專訊】【學生示例2：論說】
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華英遭剔出重建名單 教局：一直保持溝通 適時重上立會
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