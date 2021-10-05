浸大允「學士攤開10年讀」 助陳浩源無憂揮拍

支援殘障生 度身訂做評分方法

36歲的陳浩源10多年前因一場車禍導致左膝以下須截肢，現時裝上義肢後可慢慢地走路。意外發生一年後，陳浩源重拾羽毛球興趣，加入港隊成首名輪椅羽毛球運動員，2013年起先後4次奪得亞殘運第4名，現時排名世界羽毛球男子WH2單打第2。他5年前循「精英運動員入學計劃」入讀浸大，「運動是好的平台和工具，令殘疾人士身心變好，但單以運動員說服力可能不夠，希望成為文又得、武又得的體育人」。

他猶記得，入學後需修讀游水、跳舞、攀石、田徑等各項運動課程，講師為他度身訂做評分方法，如給予更充裕時間完成運動項目。浸大社會科學院副院長（發展）鍾伯光說，「體育課程或（對殘障學生）有困難，令人擔心怎完成，但其實可解決，希望社會給予他們更多支援」。雖然陳浩源未決定今學年會否重返浸大，但鍾鼓勵他在黃金高峰期挑戰自己，笑稱「即使（陳浩源）攤開10年才修畢課程也可」。

WhatsApp授課 「24小時服務」

除身體限制，陳浩源難忘在學期間常出國參賽，講師以WhatsApp「授課」，「他們好像24小時服務，傳送筆記、講解注意事項」。他今年亦成立香港地壺傷健協會，希望藉學科康樂管理的知識，可從不同層面推廣殘疾人士參與運動，相信其經歷、探險的心獲大家欣賞及學習。