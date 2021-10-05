華英遭剔出重建名單 教局：一直保持溝通 適時重上立會

原名單其餘8校已動工完工

華英重建項目撥款申請5月觸礁，當時政府向工務小組委員會撤回項目，稱未能獲議員支持。教育局6月回覆議員查詢稱，9間公營學校正重置或重建，包括華英中學。當局昨回覆本報時再提供有關學校名單，唯獨華英中學已不在列，其餘8間學校均已完成或正進行工程。

葉太：建制正統籌晤校方

立法會議員6月回覆本報表示，教育事務委員會稍後會安排與校方見面，事隔4個多月，新民黨立法會議員葉劉淑儀昨回覆稱，建制派正統籌與校方會面，暫不評論華英重建項目。

工聯會麥美娟及民建聯周浩鼎曾關注該校涉款4.7億元的重建項目造價太貴。據教育局昨日回覆本報的資料，今屆政府截至上月底共進行13個公營學校重建或重置／擴建工程項目，當中3項造價高過華英項目，包括開支最高、達6.6億元的重置北角衛理小學及番禺會所華仁小學；重建英華女學校亦涉6.5億元（見表）。

本屆政府學校重建 3項目貴過華英

除造價問題，經民聯梁美芬3月底在教委會會議提出，2019年有中學參與社會事件，認為局方處理工程項目時不應單從工程角度出發，須對學校做盡職調查（due diligence）。