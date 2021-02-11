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2021年10月4日星期一
常識學堂 第219期
處理學額供求一舉兩得 教局力推舊校遷新區計劃
張翔提早續約 掌港大至2028 校委會主席李國章讚危機時展實力
跑出人生方向 讀寫障礙生冀成跑步教練
公民科暫無課本 掃Code尋資源
你識唔識：7港島區議員宣誓無效
選擇題
明報教育網：2021/22學年 時事基本法問答比賽
公民點對點：立法規管假資訊？
公民點對點：模擬試題
模擬試題：參考答案
圖看議題：中國國防實力
影視看中國：比章回小說更離奇——真．三國無双
香江畫報：中英簽訂聯合聲明
新聞解碼：一氧化碳中毒
答案
STEAM足迹：獨居蜂與蜜蜂
STEAMDIY：浮力牙籤
偵探M.A.D. 珍惜資源
STEAMDIY：浮力牙籤
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【明報專訊】地球有地心吸力，沒有任何承托時，物件會自然墜下，但在這個實驗中，膠樽內的牙籤卻往上升！
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處理學額供求一舉兩得 教局力推舊校遷新區計劃
張翔提早續約 掌港大至2028 校委會主席李國章讚危機時展實力
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