教育
常識學堂 第219期

STEAM足迹：獨居蜂與蜜蜂

【明報專訊】正所謂開花結果，要有果首先要有花，而花需借授粉動物幫忙傳花粉，才能自然繁衍。蜜蜂是重要的授粉動物，惟近年蜜蜂數量大減，我們這群城市人可幫忙養蜂，防止食物鏈斷掉。

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