教育
常識學堂 第219期

新聞解碼：一氧化碳中毒

【明報專訊】香港人愛「打邊爐」，縱使天氣炎熱，也開大冷氣吃熱騰騰的火鍋。此行為不但浪費能源，若在密室內吃炭爐火鍋更會導致一氧化碳中毒。

上 / 下一篇新聞

相關新聞