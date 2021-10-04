教育
智學公民 第4期

選擇題

【明報專訊】(1) 政府提出訂立劏房租金管制，據運房局提交立法會的文件稱，因應議員關注，並為劏房的低收入者及家庭提供更多保障，將建議草案所訂的續租加租上限由15%減至多少？

上 / 下一篇新聞