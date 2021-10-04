跑出人生方向 讀寫障礙生冀成跑步教練

歷數月訓練 「自己無想像般弱」

向來害羞的永恆，受訪初時對答拘謹，視線常停在看台下的跑道，短短相處時間後，拍照時漸現歡顏。永恆獲學校教師推薦7月起參加「街跑一隊」長跑訓練計劃，與約10名特殊學習需要（SEN）學生練跑。他稱初時缺信心不願受訓，「速度不及別人，不想出席，曾經問過可否退出」。老師鼓勵永恆，「勁不勁不是問題，最重要是有（好）態度」，歷數月訓練後，永恆今自信表示「自己並無想像中那麼弱」，希望逐步邁向成為跑步教練的目標。

初時缺信心常走堂 教練追魂Call歸隊

教練黃家豐（家豐sir）說，初時永恆常「走堂」，多次打電話才令他歸隊，重返訓練的永恆堂上卻幾乎一言不發，家豐sir開始引導永恆帶領熱身，當眾「發號施令」建立自信心。

一同參加長跑訓練的中四生卓欣，自小喜愛跑步，不過天生右半身活動能力較差，「因為身體不容許什麼運動都做，跑步則沒有阻滯，所以慢慢愛上」。卓欣稱，數個月前每跑一兩公里便要停下慢行，不過現已練成約1小時20分鐘跑完10公里，她希望日後循計劃成為跑步比賽籌劃人員。

活動能力較差 女生長跑有進步

家豐sir稱，會為學生「度身訂做」訓練方法，如會着卓欣心中數拍子，「她有一隻腳快些着地，要叫她先找到自己節奏……做到的話，相信跑多遠都不成問題」。他亦會帶學生到不同區街跑，希望學生從跑步找到樂趣，學堅持、有毅力。

永恆和卓欣7月透過就讀的炮台山循道衛理中學參加計劃，藉此學與人相處、領導才能等。現時有兩間學校參與計劃，課程最長達1年半，目標希望訓練學生成為長跑教練，或跑步賽事的項目籌劃人員，找到個人目標。推出計劃的「全城街馬」聯合創辦人及行政總裁梁百行認為，長跑運動適合SEN學生，「他們能非常專注地做好一件事，甚至比一般人做得好」。