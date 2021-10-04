張翔提早續約 掌港大至2028 校委會主席李國章讚危機時展實力

張翔2018年7月接替英國學者馬斐森出任港大校長，任期原至2023年7月，獲續任後，任期將至2028年。現時八大校長中，一半於2023年任期屆滿（見表）。

李國章：面對挑戰須延續領導

李國章昨在信中稱，過去3年張翔領導港大創高峰，應對危機時亦展現出實力及韌性。李說新冠病毒疫情對師生造成挑戰，惟其間港大在研究及教學仍有出色表現。

李續稱縱面對逆境，港大仍推展多個開創性策略項目並取得顯著進展，當中不少由張翔發起及領導，例如在薄扶林校園建科學與工程教研中心及數據中心的「Tech Landmark」項目、發展港大深圳校園、展開全球招聘為大學引進頂尖學者等。李說面對未來的挑戰與發展，校委會認為有必要延續大學的領導。

畢業生議會盼助教員國安法下安心教學

港大畢業生議會主席麥東榮說，一間大學設兩校區有國際先例，但管理問題較複雜，他關注深圳校園對港大形象、發展的影響，認為張翔日後要多與師生及校友溝通，講解深圳校園規劃，包括與本港校園的區別、分工、如何協調等。麥又說，國安法下有教員不清楚授課、與學生溝通時的「紅線」，他們相當關切。麥冀校方有更多措施讓教員安心教學、發揮學術自由以研討不同課題。

任內決定解僱戴耀廷

張翔：繼續努力提升港大聲譽

張翔透過港大發言人稱，非常感謝校方對其信任，將繼續與師生員工一起努力，帶領大學發展再創高峰，提升港大在本地和國際的地位和聲譽。

張翔在任3年應對不少風波，2019年反修例風暴期間曾就7．1示威者衝擊立法會大樓發聲明譴責暴力事件；去年7月港大校委會不接納教務委員會意見，決定解僱在佔中案被定罪判囚的法律學者戴耀廷廿。