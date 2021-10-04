處理學額供求一舉兩得 教局力推舊校遷新區計劃

稱重建校舍解決老舊設施問題

楊潤雄稱，自2017年7月至2021年9月底，共有13項公營學校重置或原址重建／擴建計劃相繼完工，總建築成本超過51.5億元。其中，原址深水埗白田邨的長沙灣天主教小學（前稱白田天主教小學）本學年遷往長沙灣東京街，舊校佔地約650平方米，新校舍佔地面積達6500平方米，設計採用庭院式佈局，校舍中央設置圓形斜道，圍繞籃球場，以及把學校主要空間包括地面有蓋操場、1樓課室走廊和禮堂連接。

過去兩年共完成13項學校重置原址重建

楊潤雄又稱，已為另外9個項目申請撥款及進行跟進工作，其中7個涉及15.7億元的項目預計2024年或之前完成，餘下兩項目可望短期內獲立法會財委會撥款。翻查資料，兩個項目分別為觀塘安達臣道重置香港道教聯合會雲泉學校，以及在火炭重置保良局蕭漢森小學。