幼園升旗賀國慶 校長：望學童帶信息回家影響家長

善一堂安逸幼稚園舉行升旗禮前，有教師提醒學生，升旗時要保持禮儀，雙手垂直站立。升旗及奏唱國歌後，校方安排學生繞場一周，經過旗杆時要向國旗行注目禮及舉手敬禮。

率學生喊「我係中國人」 教注目禮

麥鳳璋致辭時提到，中國在東京奧運取得佳績、航天科技發展急速，作為中國人感到自豪，她並帶領學生即場喊「我係中國人」。麥又向家長稱，冀他們認同中國是文明古國、發展急速的國家。家長梁女士昨出席升旗禮，認為該校國民教育做得足夠，小朋友在校學唱國歌後，間中亦會在家裏唱。該校有小部分學生是非華語生，梁稱學校也教學生認識其他國籍的小孩，了解不同文化。

教局將就國歌辦教師專業課程

教育局長楊潤雄昨在facebook稱，待修訂的條例刊憲生效後，局方會就將國旗及國徽納入中小學教育，學校每日升掛國旗及每周舉行升國旗儀式事宜向學校發指引。楊說，當局9月舉辦6場「通過升國旗儀式提升學生／幼兒的國家觀念和國民身份認同」網上研討會，共有來自逾1500間學校、近1萬名校長及教師參加，本月中亦將舉辦國歌相關教師專業發展課程 。

麥鳳璋說，升旗有特定禮儀及程序，校方早前已安排教師參與局方培訓及外間機構訓練，免誤教學生。教育局去年向學校發指引，規定慶祝七一特區成立日、國慶日等指定場合升國旗唱國歌，麥說有以往較少辦升旗禮的學校在校長群組詢問升旗禮細節，學校之間會交換資訊互相幫助。