小一減55班 資小校長會料未見底 中一「數人頭」後減8班 教局：多項因素影響

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，料學生減少及縮班問題「未見底」，指今年小學普遍在自行收生階段接獲的小一入學申請減少，加上有家長已申請為子女轉到直資或國際學校，料來年情况更嚴重。

張勇邦：公營學校「一直有人走」

教育局稱，學校的核准班數一般受多項因素影響，數字調整往往反映適齡學童人口的整體變化及學生人口流動情况，包括搬遷、家長選擇（包括從公營學校轉到直資或私立／國際學校就讀），以及移入或移出本港的學童人口等。

上月初出版的《小學概覽2021》載列各校3或4月獲教育局批核的班級數目，整體小一班數比上學年減逾40，9月「數人頭」後進一步縮15班，累計按年減少逾55班。張勇邦指出，部分學生在暑假期間轉校或離港，局方在三四月未能預測有關流失，而公營學校「一直有人走」。

倡全面推小班 減學額代殺校

倘學校收生不足，或面臨殺校危機。張勇邦說，現時非全港小學推行小班教學，部分學校縮班可能受其他未實施小班教學的學校影響，被它們「吸人」。他說明白當局有其標準決定殺校與否，但認為應先全面推行小班教學，減少整體學額，之後才提出殺校，相關做法或令學界感公道。

翻查過去3年「數人頭」後全港小一及中一的班級數目變化，2020年公營中小學分別減3班；2019年小一減少10班，中一增22班；2018年小一增1班，中一增24班。對於今年小一減15班，張勇邦認為，教育局放寬批班準則下，本學年縮班數目已「未算驚嚇」，稱局方除了下調開班線，亦為處於縮班邊緣的學校制定方程式，綜合相關學校現有小一人數、以往接獲的「叩門」申請等數字，評估學校近年受歡迎程度，免部分學校縮班。

教育局稱，作為官立學校的辦學團體，會以身作則，審慎考慮各方面因素，包括政府政策、人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要、政府資源運用等，以訂定個別官立學校的長遠發展方案，如停辦長期收生不足的學校等。