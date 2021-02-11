Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
大灣區
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年9月30日星期四
通通識 第726期
城大破格取錄 13歲資優生讀工學士 母倡政府加强支援 免有能力者被學校制度打沉
王錦輝中小學支援資優生 3層架構 准「跳級」「越級」
浸大低成本藥敏測試 3小時篩查耐藥細菌
時事懶人包：跨境生退學潮
時事點對點：賭波投注首超賽馬
議題close up：網上遊學團
圖表拆解：白表配額比例提升利多於弊？
影視看通識：《爸爸可否不要老》關懷照顧者感受
Road to 5**：''Rational idolization'' of celebrities on mainland
新聞有常識：長毛象「翻生」
真假fun一fun：日本人愛浸浴
迪士尼朋友：追尋音樂夢想的米哥
每周一圖：頭像鎚子的鯊魚
Road to 5**：''Rational idolization'' of celebrities on mainland
prev
next
【明報專訊】◆News summary
上 / 下一篇新聞
城大破格取錄 13歲資優生讀工學士 母倡政府加强支援 免有能力者被學校制度打沉
王錦輝中小學支援資優生 3層架構 准「跳級」「越級」
浸大低成本藥敏測試 3小時篩查耐藥細菌
時事懶人包：跨境生退學潮
時事點對點：賭波投注首超賽馬
議題close up：網上遊學團
圖表拆解：白表配額比例提升利多於弊？
影視看通識：《爸爸可否不要老》關懷照顧者感受
Road to 5**：''Rational idolization'' of celebrities on mainland
新聞有常識：長毛象「翻生」
真假fun一fun：日本人愛浸浴
迪士尼朋友：追尋音樂夢想的米哥
每周一圖：頭像鎚子的鯊魚
城大破格取錄 13歲資優生讀工學士 母倡政府加强支援 免有能力者被學校制度打沉
王錦輝中小學支援資優生 3層架構 准「跳級」「越級」
浸大低成本藥敏測試 3小時篩查耐藥細菌
時事懶人包：跨境生退學潮
時事點對點：賭波投注首超賽馬
議題close up：網上遊學團
圖表拆解：白表配額比例提升利多於弊？
影視看通識：《爸爸可否不要老》關懷照顧者感受
新聞有常識：長毛象「翻生」
真假fun一fun：日本人愛浸浴
迪士尼朋友：追尋音樂夢想的米哥
每周一圖：頭像鎚子的鯊魚
prev
next