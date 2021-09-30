浸大低成本藥敏測試 3小時篩查耐藥細菌

配合App分析 傳感器成本每個1美元

浸大化學系副教授任康寧帶領研究團隊設計的藥敏測試系統，由兩個主要部分組成。研究人員先將細菌樣本注入第一部分「細胞培養區」，樣本中的細菌會因應微管道內抗生素的濃度，出現不同繁殖速度。之後細菌會流進第二部分、結構外觀與「條碼」相似的細胞傳感器，垂直條狀的長度，反映不同濃度抗生素的抑菌程度。測試完成後得出的「條碼」，可配合團隊開發的手機應用程式來分析。

研究團隊利用新系統測試大腸桿菌和金黃葡萄球菌，與傳統藥敏測試結果一致，並能3小時內完成。任康寧稱，「條碼」細胞傳感器生產成本低廉，估計每個造價低於1美元（約7.8港元），研究團隊已為「條碼」細胞傳感器申請專利，並計劃將這項發明開發成便攜式的抗菌藥物敏感性測試儀器，希望它能惠及食品工業、公用地方和醫療設施的耐藥性細菌常規篩查。