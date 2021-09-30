城大破格取錄 13歲資優生讀工學士 母倡政府加强支援 免有能力者被學校制度打沉

誥綸兩歲時已懂得乘數，江父記得兒子念幼稚園時，見到校內貼有乘數列式，誥綸對此感好奇，故他在家張貼了乘數表，結果兒子兩歲半已學懂乘數，乘數表背誦如流。江母說，誥綸兒時對數字感興趣，當他與同齡小孩用膳時，其他小朋友玩耍，誥綸會專注計數。

眼見兒子表現突出，兩人遂在誥綸6歲時安排他接受智商測試，結果為150，較一般人高。但資優天賦未必幫到誥綸在校內學習，江母說誥綸曾入讀一學校，他已掌握該年級數學課程，對課堂內容感沉悶的他上課時玩擦膠，結果遭老師責備。她又說，曾向該校提議每逢數學堂讓兒子到圖書館自修，校方不答允。江母認為，部分學校及教師或不了解資優生學習需要，可能抹殺了他們的學習興趣。

學校不知需要或抹殺學習興趣

政府資助的香港資優教育學苑供10至18歲資優生免費參加各類課程，江太說從網上認識學苑，誥綸讀小學時為他報名加入，惟學苑課程集中在周六，每次數小時課堂，對兒子學習「幫到一些，好過冇」。她冀當局加強資優教育，勿讓有能力、有興趣學習、可對社會有建樹的小朋友「細細個就被學校制度打沉」。

誥綸父母分別從事貿易及任職教師，江母承認家庭資源多寡對栽培資優兒童有影響，倘雙親學歷程度高，較易觀察子女潛能。她說遇過一名頗聰明的小孩，其父母僅得小四程度，兩人不明白小孩學習需要，「做一些浪費他時間的事」，例如要求抄寫。

提早入大學的誥綸失去數年校園時光，江母認為或對兒子「有少少缺失」，但他渴求知識，作為家長應為子女找最好學校、教師，助他們追求知識。城大回覆稱，會與其家人緊密聯繫，為該學生提供適切支援，協助他適應及融入大學生活，並在學術上追求卓越。