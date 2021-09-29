元朗區校長：有小學收表減一成

分區學童人口跌 更憂縮班危機

蘇炳輝稱，去年適齡人口升，但最終縮班數字「令人驚訝」，全區要縮10至12班，相信夾雜不同因素。他稱今年按分區適齡人口數字已稍跌，對縮班危機更感憂慮。他又指，去年元朗天水圍部分學校獲「加派」學生，與此同時部分學校縮班，對此做法感失望。

移民潮退學不斷 收生感壓力

西貢區津貼小學校長會主席陳文燕稱，向區內小學了解，獲不足一半校回應，指收表大致相若或略少，她稱按區內人口理應供求平衡，但據其觀察，一直有不少學生流向直資、國際學校，「尤其今年不少人都稱入學競爭減，令家長更加希望試一試」，加上移民潮影響，學生退學趨勢不斷，相信對小一入學有影響，指整個氣氛都「不太好」，學界對收生感壓力。

傳統名校喇沙小學收到約700份小一申請，較去年多100份，校方稱，每年收表數字都有變化，世襲生人數多少亦是影響因素。