工程教授證知識改變命運 靠獎學金深造圓夢 勉學生逆境堅持信念

出生於印尼雅加達，Rhea憶述她讀高中時父親不幸患病，全家頓失經濟支柱。她猶記得媽媽當時鼓勵，即使家道中落也不應放棄學業，「教育是最好的投資」，自此她勤奮讀書盼爭上游。讀女校的經歷亦開拓她眼界，一改「男生才能讀好書」的刻板印象，「原來女性也能在不同領域盡展所長」。

印尼長大 打破男生才讀好書形象

Rhea更沒想過之後憑獎學金，得以走更遠，赴新加坡修讀南洋理工大學機械與生產工程學士學位，再到美國深造，在麻省理工學院修讀兩個碩士學位，接觸航空航天學科，自此航天工程令她深深着迷，及後花約5年在加拿大攻讀博士，一步步圓夢。

Rhea稱，自大學入讀工程學科起，班上都是男同學，「甚至投身職場，我也是團隊中唯一女性」。不過，她認為社會慢慢改變性別定型，「只要有才幹，別人看到你的能力便可以，我發覺（工作上）完全沒有問題」。她續稱，過往教過不少出色的學生都不乏女生，令她覺得很鼓舞。回顧多年求學進修路，Rhea深信「知識改變命運」。她希望以教師角色，推動學生在面對逆境時保持學習動力，「在疫情下都充滿希望，即使跟我的經歷不一樣，也可以有信念」。

獲教資新晉教員獎 獎金開發教具

自2015年起任教於科大，她創立「飛機設計」等課程，一直着重創新及與學生互動，相信學生能更積極、熱情地學習。教資會向每個得獎單位頒發50萬元獎金，當中須預留45萬元在學與教計劃。Rhea將推出「利用學生創新意念開發工科教具」實驗式學習課程，讓學生為中小學設計及開發科學示範套裝或學習玩具。

至於一般教學人員組別及隊伍組別的得主，分別為港大文學院人文學院藝術學系副教授官綺雲、城大社會及行為科學系副教授郭黎玉晶領導的5人聯校團隊。